Abraham: "Il Milan è un onore, non potrei essere più grato"

Tammy Abraham, ultimo arrivo rossonero nel mercato estivo che si è concluso qualche giorno fa, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sull'importanza della religione: "E' una parte fondamentale, non sono nessuno senza Dio, non siamo nessuno senza di lui. Anche prima di arrivare al Milan ho pregato ogni giorno nella speranza che potesse succedere qualcosa per me. Non potrei essere più grato di essere arrivato in un club così prestigioso ed è grazie a Dio".

Sull'arrivo al Milan: "E' un sogno, è un onore. Sono cresciuto seguendo questo fantastico club, con le sue glorie. Ho giocato contro il Milan in passato, ora sono contento di giocare per loro".