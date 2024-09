Abraham: "Sono cresciuto con il Milan. Volevo venire qui"

Durante la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Milan, Tammy Abraham ha parlato così in conferenza stampa del suo arrivo in rossonero: "Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa".

Quali emozioni hai provato?

"Quando ho visto il Milan interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere".