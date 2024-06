AC Milan approda in Slovenia per l'apertura di un nuovo Milan Junior Camp

AC Milan ha il piacere di annunciare l'apertura di un nuovo Milan Junior Camp in Slovenia, segnando un nuovo capitolo per il progetto nel paese. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la società NK Triglav Kranj, squadra di calcio che milita nella Druga Liga (seconda divisione slovena).

Il Junior Camp si svolgerà dal 24 al 31 agosto a Kranj, una città situata vicino alla capitale slovena Lubiana, utilizzando le strutture dello Sportni Center Kranj. L'iniziativa offrirà a ragazzi e ragazze, con un'età compresa tra i 6 ei 17 anni, un'esperienza intensiva basata sul Metodo Milan e consentirà al Club di consolidare la propria espansione internazionale.

Sotto la direzione e l'esperienza del tecnico tesserato rossonero Fabio Vannoni, i partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare in prima persona le metodologie Milan, promuovendo il divertimento e favorendo la crescita personale in un ambiente sicuro e stimolante. Per abbracciare tutti i tipi di necessità degli iscritti, il Camp offrirà due soluzioni: la Formula Day, dal mattino al pomeriggio, per tutta la settimana, e la Formula Residenziale, per chi arrivasse da lontano e volesse vivere l'esperienza della vera vacanza fuori casa.

L'arrivo dei Milan Junior Camp in Slovenia testimonia l'attenzione continua del Club nel creare legami con territori che stanno rilevando un'impennata nel settore del turismo sportivo, cercando allo stesso tempo di accrescere la cultura calcistica locale attraverso il know-how di due società professionistiche come AC Milan e Traglav Kranj.

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha dichiarato: "L'inaugurazione di questo Milan Junior Camp testimonia la volontà del Milan di avvicinare i giovani al mondo del calcio in un ambiente educativo e stimolante. Il progetto promuove i valori rossoneri come l'integrazione e l'uguaglianza, legandosi ad un territorio che ha sempre avuto nello sport un punto di riferimento".

Aleksander Vrtač, Presidente del Club NK Triglav Kranj, ha commentato: "Triglav entra in una nuova era, ciò è testimoniato anche dalla collaborazione con AC Milan, che sicuramente rientra tra i Club più vincenti del mondo, non solo per tutti i successi, ma anche per l'organizzazione del lavoro e della comunicazione. Sicuramente i giovani calciatori saranno quelli che trarranno maggior beneficio dalla collaborazione, potendo rafforzare le loro competenze calcistiche durante il Camp".

Il Direttore Sportivo di NK Triglav Kranj, Marko Budanović, ha aggiunto: "Partecipare al primo Milan Junior Camp a Kranj rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri bambini che avranno l’opportunità di elevare le loro abilità calcistiche a un livello superiore. Con grande soddisfazione annuncio anche che continueremo a espandere la collaborazione con AC Milan anche in futuro, offrendo così ai nostri giovani talenti ulteriori opportunità per avanzare e perfezionarsi".

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, si prega di visitare il sito ufficiale del Milan Junior Camp.