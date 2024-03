AC Milan e la tecnologia al SXSW: "Deve svolgere un ruolo fondamentale nel risolvere le sfide aziendali e migliorare le esperienze dei fan"

Austin, TX, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo weekend ad Austin, Texas, il prestigioso festival di fama internazionale South by Southwest (SXSW), che ha visto protagonista per la prima volta l’AC Milan.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha partecipato al panel "From Goals to Touchdowns: Cultivating Brands Across Continents", insieme al Chief Marketing Officer di Tampa Bay Buccaneers e moderato dalla giornalista di Sportico Asli Pelit. Il panel ha offerto preziosi spunti di riflessione sulle strategie di AC Milan per aumentare la sua presenza internazionale ed espandere la sua fanbase.

La partecipazione di AC Milan a SXSW 2024 riflette l'impegno del Club nel rafforzare la presenza internazionale del proprio brand e connettersi con un pubblico sempre più ampio e con interessi diversi dal solo calcio. Inoltre, si allinea con il posizionamento strategico del Club all'intersezione tra intrattenimento, musica e moda, dove l'esperienza di RedBird rafforza la sua presenza e credibilità in questi ambiti in modo efficace.

A seguire alcuni dei temi emersi nel corso della partecipazione di SXSW 2024 di AC Milan:

AC Milan e la tecnologia

“La tecnologia non può essere fine a sé stessa, deve svolgere un ruolo fondamentale nel risolvere le sfide aziendali e migliorare le esperienze dei fan. Ad esempio, affrontando questioni come il razzismo nel calcio, utilizziamo l'IA per filtrare i commenti sui social media, identificando rapidamente e rimuovendo i contenuti inappropriati. Inoltre, sfruttiamo la tecnologia per personalizzare i contenuti sul nostro sito web, offrendo esperienze su misura per il nostro pubblico. Abbiamo anche sperimentato filtri alimentati dall'IA, come il nostro recente filtro per la quarta maglia, offrendo ai fan esperienze interattive uniche. Sfruttando il nostro vasto archivio di oltre 100 anni di contenuti, stiamo esplorando soluzioni basate sull'IA per etichettare i giocatori e semplificare i processi di creazione dei contenuti, garantendo che forniamo highlights e video convincenti in modo efficiente. Il nostro focus rimane sulla risoluzione di problemi aziendali reali attraverso la tecnologia, piuttosto che prioritizzare esclusivamente le metriche di coinvolgimento.”