AC Milan e Off-White lanciano la nuova t-shirt in limited edition

Per il terzo anno di fila, AC Milan e Off-White™ rafforzano la loro collaborazione con il lancio della nuova t-shirt in edizione limitata "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE". La maglia è stata creata per sostenere l'impegno di Fondazione Milan, che, attraverso il calcio, supporterà bambini e bambine provenienti da contesti sociali sfavorevoli nel quartiere di Harlem, a New York. Il progetto, nato con l'avvio della partnership tra AC Milan e Off-White™ nel 2022, è partito dalla periferia milanese di Gratosoglio per poi espandersi fino alle baraccopoli di Dandora e Korogocho a Nairobi, in Kenya, lo scorso anno. Ora approda a New York per sostenere il Soccer Program, lanciato nel 2006 dal circuito scolastico Success Academy Charter Schools.

In particolare, questo programma offre ai giovani l'opportunità di praticare calcio in modo integrato nel loro percorso scolastico, indipendentemente dal loro background o dalle loro possibilità economiche. Attualmente, il progetto coinvolge 450 bambini e bambine tra i 6 e i 15 anni, provenienti da diversi contesti sociali, con l'85% degli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito. Grazie a un approccio olistico, il programma non si limita a promuovere lo sviluppo individuale, ma punta anche a favorire una crescita positiva e inclusiva del calcio negli Stati Uniti. Il sostegno di AC Milan e Off-White™ ribadisce la loro visione condivisa di utilizzare lo sport come motore di un cambiamento concreto a livello globale.

Per celebrare e sostenere la collaborazione - sancita da un mini torneo tenutosi il 21 marzo presso la Success Academy di Harlem North Central - AC Milan e Off-White™ lanceranno la terza edizione della t-shirt in edizione limitata "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE". Il design di quest'anno manterrà alcuni elementi distintivi delle due versioni precedenti, in particolare il messaggio in rosso "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE" sul petto, introducendo al contempo un nuovo logo ibrido Off-White™, con la dicitura "New York" posizionata sotto il colletto. Sul retro, invece, è raffigurato un diavolo rossonero che dribbla un pallone attraversando la lettera "O" della sigla "OW", mentre impugna un forcone decorato con una rivisitazione personalizzata dell’iconico logo di Off-White™.

Parte del ricavato delle vendite della t-shirt sarà devoluto a Fondazione Milan per sostenere il programma Sport for Change, che da oltre 20 anni utilizza i valori positivi dello sport per combattere le disuguaglianze e la povertà, ispirando i giovani a sviluppare i propri talenti. Attraverso progetti attivi in oltre 20 Paesi, Fondazione Milan promuove l'integrazione e l’inclusione sociale, sia nelle periferie che nei grandi centri urbani. Un esempio significativo è la collaborazione del 2023 con Off-White™, che ha trasformato il piccolo centro sportivo della Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Gratosoglio in uno spazio multifunzionale dedicato ai bambini e alle bambine. Inoltre, nel 2024, grazie alla collaborazione con Alice for Children - un'organizzazione no-profit che da 18 anni supporta bambini e donne a rischio in Kenya - Fondazione Milan ha sostenuto una speciale iniziativa nei quartieri di Dandora e Korogocho a Nairobi.

La nuova t-shirt "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE" verrà presentata ufficialmente con una campagna di lancio dedicata, pubblicata in occasione della partita tra AC Milan e ACF Fiorentina del 5 aprile. La campagna vedrà protagonisti il capitano della Prima Squadra femminile di AC Milan, Christy Grimshaw, e i giocatori della Prima Squadra maschile, Santiago Gimenez e Riccardo Sottil.

La t-shirt Off-White™ "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE" sarà disponibile dal 5 aprile 2025 nelle taglie uomo e donna su store.acmilan.com, in store AC Milan selezionati (Flagship Store di via Dante, nel cuore di Milano, e Casa Milan Store), su www.off---white.com, e presso il flagship store Off-White™ di Via Verri a Milano.