AC Milan e Sara Assicurazioni annunciano una nuova partnership

Milano, 24 luglio 2024 – AC Milan è felice di annunciare la nascita di una nuova partnership con Sara Assicurazioni, che vede la compagnia leader nel panorama assicurativo italiano entrare a far parte della famiglia rossonera come Official Insurance Partner e Regional Partner per l'Italia.

La partnership si fonda su valori condivisi quali l'eccellenza, l’innovazione, la passione e lo spirito di squadra, elementi che da sempre contraddistinguono sia il Milan che Sara Assicurazioni. Un altro elemento che accomuna le due realtà è il continuo interesse verso le persone, il territorio e la comunità in cui operano. Questo impegno sarà concretizzato mediante svariate attività che il Club rossonero, Fondazione Milan e Sara Assicurazioni svolgeranno in sinergia, mirando a sensibilizzare il pubblico verso specifiche tematiche.

L'accordo siglato tra le due aziende consolida la presenza di Sara Assicurazioni nel mondo dello sport e garantirà al Partner rossonero un’ampia visibilità allo stadio di San Siro e una ricca gamma di iniziative per i suoi clienti, agenti e dipendenti che verranno coinvolti in attività uniche e coinvolgenti. Da speciali contest con in palio esperienze esclusive, fino ad arrivare a giornate dedicate ai dipendenti e alle loro famiglie, il Milan si prepara a far entrare tutti gli stakeholder di Sara Assicurazioni nel mondo rossonero.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha commentato: "Siamo felici di annunciare l'inizio di questa partnership con Sara Assicurazioni, azienda leader nel settore assicurativo. Per noi si tratta di un passo importante che testimonia ulteriormente l’impegno e l’attenzione verso la nostra comunità e i nostri tifosi, attraverso servizi e prodotti a loro dedicati. Il coinvolgimento della nostra fanbase è al centro di tutto ciò che facciamo e questa collaborazione ne è la prova tangibile”.

Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni ha dichiarato: "Siamo entusiasti di questa partnership con il Milan, un Club che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo dello sport. Questa collaborazione ci permetterà di raggiungere un pubblico ancora più ampio, mettere in luce i nostri valori comuni e promuovere la cultura della prevenzione del rischio tra i numerosissimi simpatizzanti - e il pubblico italiano - di questo meraviglioso sport che ha un importante ruolo di aggregazione sociale nel nostro Paese. Condivideremo con tutti gli stakeholder del mondo Sara le emozioni di questa stagione che si prospetta ricca di sfide, sviluppando insieme, con le numerose attività, i positivi valori che ci uniscono”.