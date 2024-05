Accade oggi, 23 maggio 1990: il Milan vince contro il Benfica e conquista la sua quarta Champions League

Accade oggi, il 23 maggio 1990 il Milan vince la sua quarta Champions League. Infatti, al 'Prater' di Vienna i rossoneri di mister Arrigo Sacchi vincono per 1-0 contro il Benfica conquistando la quarta Coppa dei Campioni (in futuro diventerà Champions League) della sua storia. Decisivo un gol del centrocampista olandese Frank Rijkaard per abbattere le ostiche resistenze dei portoghesi di Eriksson.