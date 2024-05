Accade oggi: Robinho e Muntari a segno nella vittoria contro l'Atalanta

Accade oggi: era il 2 maggio 2012 e il Milan allenato da Massimiliano Allegri vinceva 2-0 a San Siro contro l'Atalanta grazie alle reti di Muntari al 9' e Robinho al 90'. I rossoneri vinsero e si proseguirono la "lotta" Alla Juventus (che aveva pareggiato 1-1 in casa contro il Lecce) in quella che fu un intenso testa a testa per lo scudetto, poi vinto dai bianconeri di Antonio Conte al termine di un campionato equilibrato ma con diverse polemiche (tra tutte quella legata al famoso gol non convalidato a Muntari proprio contro la Juventus).