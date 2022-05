Accordo tra Disney ed ESPN per trasmettere l'XFL: era stata acquistata da Dwayne Johnson, Dany Garcia e il loro partner RedBird Capital

MilanNews.it

Come riporta The Athletic. La Disney ed ESPN hanno raggiunto un accordo pluriennale esclusivo per trasmettere le partite di Regular Season e Playoff dell'XFL. Il campionato, che inizierà il 18 febbraio 2023, andrà in onda su ESPN e altre reti Disney, come ABC, FX e ESPN+. L'XFL, chiuso a causa della pandemia mondiale del Covid-19, è riparto nell'agosto 2020 grazie all'acquisto da parte dell'ex wrestler professionista Dwayne Johnson insieme a Dany Garcia, sua ex moglie e manager d'azienda, e il loro partner RedBird Capital, per un costo totale di 15 milioni di sterline.