acmilan - 16 dicembre, il giorno più bello del Milan: Diavolo campione del Mondo

Il 16 dicembre e un risultato positivo del Milan. Una costante nel tempo. Quando gioca nel giorno del suo compleanno, il Milan mediamente centra un buon risultato. Ci sono vari esempi storici, fra cui la prima gara disputata dai rossoneri al rientro dal Giappone dopo il terzo titolo mondiale conquistato a Tokyo contro l'Olimpia di Asuncion: uno 0-0 a Roma, all'Olimpico, tra una Roma favorita e un Milan stanco per viaggio e fuso orario.

2- 16 DICEMBRE 2007, BOCA JUNIORS-MILAN 2-4

Milan Campione del Mondo per la quarta volta. Ma non solo, anche Milan Club più titolato al Mondo. Un titolo che sarebbe resistito per diversi anni. Non poteva esserci compleanno migliore, il numero 108, per la società rossonera che aveva puntato moltissimo sulla rivincita di Yokohamacontro gli argentini dopo la sconfitta del 2003 ai calci di rigore.

IL TABELLINO

BOCA JUNIORS-MILAN 2-4

BOCA JUNIORS: Caranta, Ibarra, Maidana, Paletta, Morel, Gonzalez (22'st P. Ledesma), Battaglia, Banega, Cardozo (23'st Gracian), Palermo, Palacio. All.: Russo.

MILAN: Dida, Bonera, Nesta, Kaladze, P. Maldini, Gattuso (20'st Emerson), Pirlo, Ambrosini, Kaká, Seedorf (42'st Brocchi), Inzaghi (31'st Cafu). All.: Ancelotti.

Arbitro: Rodriguez.

Gol: 21' Inzaghi (M), 23' Palacio (B), 5'st Nesta (M), 16'st Kaká (M), 25'st Inzaghi (M), 85' P. Ledesma (B).

Espulsi: 33'st Kaladze (M), 43'st P. Ledesma (B).