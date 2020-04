acmilan - 20 gol nel 2020

Nelle prime 12 partite ufficiali del 2020, la media rossonera si è avvicinata ai 2 gol netti a partita: un totale di 20 reti all'attivo, 12 nelle 9 partite disputate in campionato e 8 nelle 3 gare di Coppa Italia fino all'andata delle semifinali contro la Juventus. Un solo gol in meno rispetto ad un anno fa quando, anche grazie al fattore Piątek, il Milan mise a segno 21 gol nelle prime 12 gare dell'anno solare: 17 in campionato e 4 in Coppa Italia.



Nelle prime 12 gare del 2018 invece i gol erano stati 17, tutti in campionato. La media-gol rossonera di questa stagione è rafforzata dal fatto che, in tutte le partite giocate, il Milan ha sempre segnato almeno un gol.



I gol di inizio 2017, invece, erano stati 18. Lo stesso numero dei gol di inizio 2016. Milan 2019-20 competitivo nel raffronto con le medie-gol di inizio anno solare con le stagioni precedenti, anche a livello di singoli. I 7 gol di Ante Rebić di quest'anno pareggiano il Settebello di Kris Piątek della scorsa stagione.



Nel 2018, la parte del leone l'aveva fatta Patrick Cutrone con 5 reti. Lo stesso numero di gol di Carlos Bacca di inizio 2017, mentre nel 2016 l'attaccante colombiano era andato in gol in 6 occasioni. Sul fronte dei gol segnati, il mese più complicato per i rossoneri in questa stagione era stato quello di settembre, con 3 soli gol all'attivo, di cui 1 solo su azione con Leão nel finale di gara contro la Fiorentina a San Siro.