acmilan - 4 curiosità su Milan-Tavagnacco

Dopo la grande vittoria nel Derby allo stadio Breda, il Milan di Mister Ganz si prepara a tornare al Brianteo di Monza per giocare la quarta giornata della Serie A femminile. L'obiettivo non cambia: vincere per rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno. Per farlo bisognerà battere il Tavagnacco, fermo a 2 punti dopo il ko per 2-0 subito a Firenze. In attesa del fischio d'inizio, abbiamo scoperto 4 curiosità sulla sfida:

1- Questo è il terzo incrocio tra Milan e Tavagnacco nella Serie A femminile. Nei due precedenti, che risalgono al campionato 2018/19, le rossonere hanno conquistato due vittorie.

2- Dall'inizio del 2018/19 il Milan ha segnato complessivamente 35 gol nelle 12 gare casalinghe di Serie A femminile (media di 2.9).

3- Sette delle dieci reti del Milan in questa Serie A femminile sono state segnate nel corso dell'ultima mezz'ora di gioco (record nel torneo in corso); nessuna squadra ha subito meno gol del Tavagnacco (uno) nello stesso periodo.

4- Tre delle quattro reti totali del Milan contro il Tavagnacco in Serie A femminile sono state realizzate da giocatrici che non indossano più la maglia rossonera (Thaisa e Sabatino), ma nelle prime tre giornate il Milan è anche la squadra che ha mandato in gol più giocatrici (sei).