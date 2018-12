acmilan - Abbonamenti: apre la vendita per il girone di ritorno

Napoli, Inter e Lazio. Sono solo alcune delle partite che ci aspetteranno a San Siro nel girone di ritorno di Serie A TIM. Sfide uniche ed affascinante, capaci di valere da sole il prezzo del biglietto.

La squadra sta dando tutto sul campo, ora tocca a voi. È aperta, infatti, la campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Occasione, questa, per i tifosi di far sentire tutto il loro sostegno verso i nostri ragazzi.

I big match in calendario, da soli, sono un'ottima ragione per approfittare della nuova finestra di vendita abbonamenti, ma vale la pena sottolineare che, grazie al listino particolarmente vantaggioso si potrà, ad esempio, assicurarsi un posto al Primo Anello di San Siro a partire da 195€. Un'occasione davvero unica per vivere a fianco dei rossoneri le partite più emozionanti, come Milan-Napoli e Milan-Inter, a partire da 21€ a gara!

Dal 3 dicembre al 27 gennaio è possibile prenotare il proprio posto a San Siro fino alla fine della stagione. L'abbonamento verrà caricato sulla carta Cuore Rossonero che andrà acquistata o rinnovata separatamente, tramite il servizio online o a Casa Milan.

L'abbonamento al girone di ritorno è disponibile anche per gli ultimi pacchetti di Corporate Hospitality. Per maggiori informazioni scrivere a: premiumcorporate@acmilan.com.

Vi aspettiamo a San Siro per vivere un girone di ritorno da protagonisti... insieme!