acmilan - AC Milan Business Forum: l'evento virtuale aperto alle aziende

Dopo mesi di grandi sacrifici per tutti, il mondo delle aziende è pronto a ripartire con ancor più determinazione. Per accelerare la ripresa, diventa necessario per le imprese il poter sviluppare il proprio business all'interno di una community sana e virtuosa. È con questi presupposti che AC Milan ha deciso di organizzare un'iniziativa unica nel suo genere: l'AC Milan Business Forum, un evento virtuale aperto a tutte le aziende del territorio nazionale, che condividano come noi e i nostri partner valori primari dello sport, come l'importanza del gruppo, lo spirito di abnegazione e il lavoro di squadra.

L'evento, previsto per il 14 luglio, si svolgerà interamente in forma digitale, grazie a una piattaforma ad hoc, semplice e intuitiva. Con pochi click si avrà accesso ad una community di decision maker aziendali, con i quali entrare in contatto durante l'evento. Sono previste sessioni one-to-one da 30 minuti, dove ogni azienda avrà la possibilità di entrare in contatto con nuovi clienti e/o fornitori. Durante tutto l’evento, inoltre, verranno proposte interessanti presentazioni aziendali, per essere aggiornati sulle best practice di settore.

La vostra azienda non può mancare. Ecco le principali caratteristiche dell'AC Milan Business Forum:

- Evento 100% digitale con piattaforma web dedicata

- Flessibilità: decidi anticipatamente quando e come partecipare

- Accesso rapido ad una community di decision maker aziendali

- Nuovi contatti per il tuo business

- Invito valido fino a 5 persone della stessa azienda

Il Business Forum si rivolge a tante diverse figure professionali aziendali:

- Proprietario/Presidente/CEO

- Direzione Commerciale

- Direzione Marketing

- Ufficio Acquisti

L’evento si arricchirà inoltre con altri momenti speciali: tutte le novità verranno annunciate progressivamente nel corso delle prossime settimane.

Visita businessforum.acmilan.com per avere tutti i dettagli sull'evento e sulle modalità di iscrizione.

Per maggiori informazioni è inoltre attivo l’indirizzo e-mail businessforum@acmilan.com.