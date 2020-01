acmilan - Adesso Spal e Udinese

Il

Milan è felice per la vittoria su un campo duro e importante come quello di Cagliari, ma staff e squadra hanno il dovere di guardare avanti. In Sardegna è arrivato il quinto successo stagionale in trasferta. Un ottimo rendimento, tanto che in questa stagione lontano da San Siro il Milan ha fatto fino a questo momento meglio della scorsa stagione: 15 punti nel 2019-20, mentre dopo 10 trasferte i punti dello scorso campionato erano 14.

Ma i tifosi del Milan meritano che la squadra riesca a collezionare gol e vittorie anche a San Siro. Il Milan non segna in casa dal 23 novembre scorso, 1-1 contro il Napoli con gol di Bonaventura, e non vince dal 31 ottobre, Milan-Spal 1-0.

Contro il Sassuolo e contro la Sampdoria non è arrivato il gol nonostante le numerose occasioni avute a disposizione, ma i tifosi rossoneri hanno sempre sostenuto la squadra. I tifosi del Milan hanno sempre riempito San Siro nel corso di questa stagione, spronando la squadra con affetto e con passione.

Proprio per questo il dato dei 10 punti in casa contro i 15 in trasferta, va migliorato. La Spal in Coppa Italia mercoledì alle 18.00 e l'Udinese in campionato domenica prossima alle 12.30 sono i primi test in questo senso. Dare soddisfazione ai tifosi e migliorare la classifica, anche attraverso le prestazioni casalinghe: i due grandi obiettivi del Milan dopo la vittoria di Cagliari.