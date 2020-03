acmilan - Anche 15 anni fa, sempre a marzo, il calcio si fermò

Quante partite sono state rinviate in questi giorni, con le squadre nelle città di gara o anche con le squadre sul punto di andare allo stadio. Sono i classici momenti in cui si prova a giocare, si prova a vivere. Ma poi bisogna misurarsi con la realtà, con l'igiene sanitaria, con la salute pubblica. E allora niente calcio, niente cori, nessun evento sportivo con il suo carico di fede, di passione e di adrenalina.

È il marzo del 2020. Tante persone si ammalano, tante persone rischiano la vita. E il campionato di calcio deve fare la sua parte, mettendosi in pausa. Anche 15 anni fa, sempre a marzo, il pallone nel nostro Paese non ce la faceva proprio ad essere messo al centro del campo.

In "quel" marzo del 2005 erano giorni in cui gli italiani non riuscivano a uscire di casa: volevano essere tutti presenti in casa davanti alla tv, o in auto a contatto con la radio, per avere notizie sulla salute di Giovanni Paolo II e volevano esserci per l'ultima preghiera al momento dell'inizio del suo ultimo viaggio. Quando tra il 30 e il 31 marzo le condizioni del Santo Padre si aggravarono, il calcio italiano era immerso nel duello Scudetto fra Milan e Juventus e dalle tante polemiche del mondo del pallone.

Ma ora dopo ora, affiorava una consapevolezza nuova, e a poche ore dal calcio d'inizio veniva rinviata Milan-Brescia proprio nel giorno della scomparsa di Papa Wojtyla, il 2 aprile. In campo poi il 9 aprile, dopo le esequie del Pontefice polacco: Milan-Brescia 1-1 il risultato finale.