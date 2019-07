acmilan - Buon compleanno Antonio

Cresciuto nelle giovanili rossonere, dopo un lungo girovagare per l'Italia e per l'Europa, Antonio Donnarumma è tornato alla "casa madre" all'inizio della stagione 2017/2018. Da allora, ha collezionato 2 presenze da titolare con la maglia del Milan: la prima nel Derby di Coppa Italia del 27 dicembre 2017, vinto 1-0 ai supplementari grazie al gol di Cutrone, e la seconda in Europa League il 22 febbraio 2018 a San Siro con il Ludogorets. Anche in quel caso, il Milan vinse 1-0 con una rete di Borini. Oggi per Antonio è un giorno di festeggiamenti a cui si unisce tutto l'AC Milan: buon 29° compleanno!