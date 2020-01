acmilan - Cinque anni di Coppa Italia

Dopo la Semifinale del 2011, contro il Palermo, con Ibra in campo, c'era stato un periodo di vuoto nel rapporto tra il Milan e la Coppa Italia. Tre stagioni senza entrare fra le prime quattro, con le eliminazioni nei Quarti di finale del 2013 ai supplementari contro la Juventus, nel 2014 contro l'Udinese e nel 2015 contro la Lazio.



Ma nella stagione di Sinisa Mihajlović, che aveva qualificato i rossoneri alla Finale di Roma contro la Juventus, si è sbloccato qualcosa. Dal 2015-16 in poi, in Coppa Italia, il Diavolo ha raggiunto due volte la Finale e due volte la Semifinale. Con la doppia Semifinale (andata e ritorno) del 2020 ancora da giocare contro la Juve.



C'è un trend positivo per il Milan in Coppa Italia: per quattro edizioni su cinque si è piazzato tra le prime quattro squadre della competizione. Nella Finale del 2016, i rossoneri furono superati dalla Juve solo ai tempi supplementari con un gol di Morata. In quella del 2018, invece, la vittoria bianconera fu più netta e ricca di gol.



Per il secondo anno consecutivo, in ogni caso, il Diavolo è in Semifinale di Coppa Italia. Nella scorsa stagione, dopo lo 0-0 dell'Olimpico, la Lazio superò di misura i rossoneri a San Siro prima di vincere il trofeo. Quest'anno, contrariamente a quello scorso, la Semifinale di andata sarà a San Siro contro la Juventus. Poi, nel mese di marzo, il ritorno a Torino.