acmilan - Dalla Roma alla Lazio: febbraio cruciale

Cinque gare (quattro serali) e tre big match. A febbraio il Milan giocherà dalla 22° alla 25° giornta di ritorno di Serie A e l'andata delle Semifinali di Coppa Italia, un periodo impegnativo e davvero cruciale della stagione. I punti inizieranno a pesare sempre di più e la squadra di Mister Gattuso, terminato il calciomercato invernale, dovrà mantenere alti i giri del motore per rimanere in zona-Champions.

Dopo il Napoli, in apertura del nuovo mese, ci sarà un altro grande avversario da affrontare: la Roma, domenica 3 alle 20.30 allo stadio Olimpico. Poi, sempre in posticipo ma a San Siro, domenica 10 alle 20.30, arriverà il Cagliari. Nessuna sosta per i rossoneri: sabato 16 alle 20.30 saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta, mentre domenica 24 alle 15.00 ospiteranno l'Empoli. Per concludere, spazio al primo atto della Semifinale di Coppa Italia: mercoledì 27, infatti, sfideremo la Lazio.

Trasferte difficili e partite casalinghe da non sbagliare: a febbraio il Milan inizierà ad entrare in uno snodo importante del campionato.