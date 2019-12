acmilan - Dicembre: gli ultimi impegni del 2019

Dopo aver inaugurato il mese di dicembre nel migliore dei modi, con una importantissima vittoria esterna sul campo del Tardini di Parma, i rossoneri puntano a proseguire con lo stesso ruolino di marcia nell'ultimo mese dell'anno. Altri tre gli impegni in calendario sul campo da qui alla fine dell'anno per la formazione di Mister Pioli. Domenica sera, 8 dicembre 2019, alle 20.45 il Milan affronterà la seconda trasferta consecutiva, al Dall'Ara di Bologna contro i rossoblù di Siniša Mihajlović. Si torna a San Siro il 15 dicembre, per affrontare il Sassuolo e per festeggiare tutti insieme i 120 anni di fondazione del nostro club. A chiudere il 2019, la trasferta del 22 dicembre alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta.

Tre impegni all'orizzonte anche per le rossonere di Mister Ganz, determinate a riprendersi subito dopo la prima sconfitta stagionale, patita sul campo della Florentia San Gimignano. Sabato 7 dicembre si torna in campo alle 14.30 al Brianteo di Monza contro la Pink Bari, attualmente al nono posto della classifica con 8 punti conquistati.

Poi, con data e orario da confermare (nel weekend del 14/15 dicembre), la trasferta contro l'Hellas Verona per chiudere le partite di campionato del 2019. In mezzo a questi due appuntamenti di campionato, ritornerà la Coppa Italia, che vedrà le rossonere in campo l'11 dicembre contro un'avversaria ancora da stabilire.

Infine, la Primavera: due trasferte di campionato all'orizzonte, contro l'Udinese il 7 e contro lo Spezia il 14, per chiudere dapprima il girone d'andata con i friulani e inaugurare quello di ritorno con i liguri. A margine di questi due incontri, fondamentali per mantenere la vetta della classifica e, se possibile, consolidarla ulteriormente, la formazione di Mister Giunti tornerà in campo in Coppa Italia. L'appuntamento per gli ottavi di finale è fissato per martedì 17 dicembre alle ore 20.00 contro il Torino, al Filadelfia. A chiudere in bellezza il 2019, i rossoneri affronteranno in amichevole i pari età del Manchester United, al Leigh Sports Village il 20 dicembre alle ore 19.00 (le 20.00 locali).