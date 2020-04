acmilan - Dove erano rimaste?

Uno degli effetti negativi dello stop forzato del campionato, per le rossonere, è stato quello di non poter sfruttare a pieno, fino in fondo, gli acquisti del calciomercato invernale. Uno in particolare: Berglind Björg Thorvaldsdottir. Un mese, comunque, è bastato alla bomber islandese per fare la differenza: arrivata a metà gennaio, in sei partite ha segnato cinque gol e fornito un assist. Un ciclone.



Parlano questi numeri, brillano i record: dal momento del suo esordio, nessuna giocatrice ha realizzato più reti in Serie A; e solo Claudia Ferrato del Sassuolo (cinque) ne ha siglate di più in gare casalinghe (quattro, al pari di Valentina Giacinti). I primi due al debutto, al Vismara, ai danni della Roma. Un doppio timbro già significativo e decisivo per cominciare e poi soprattutto completare la grande rimonta per quella preziosissima vittoria.



Thorvaldsdottir ha messo la sua firma anche nel Derby di ritorno di Serie A, giocato al Brianteo a inizio febbraio, rimettendo in piedi la gara con il gol del pareggio. Derby conquistato dal Milan nel finale grazie alla zampata di capitan Giacinti. La 28enne di Vestmannaeyjar, punto fermo anche in Nazionale, in prestito dal Breiðablik, ha colpito anche il Pink Bari e il Tavagnacco.



L'altro volto nuovo approdato nella squadra di Mister Ganz durante lo scorso inverno è stato quello di Pamela Begič. Stesso ruolo di Thorvaldsdottir, attaccante, però con caratteristiche diverse, sicuramente più fisiche. La 25enne slovena ha giocato e inciso di meno ma anche lei ha dato una scossa positiva al gruppo. Se e quando ripartirà il campionato in corso, Begič andrà a caccia della sua prima rete italiana dopo averla sfiorata più volte.