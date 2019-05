La Fiorentina arriva alla sfida contro il Milan dopo tre sconfitte consecutive in campionato. I viola, inoltre, non vincono in Serie A da 11 partite. Allo stadio Franchi di Firenze la Fiorentina non vince dallo scorso 16 dicembre quando si impose 3-1 sull'Empoli nella 16° giornata. Maurizio Ganz ci spiega lo stato di forma della Fiorentina.