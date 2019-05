acmilan - Fiorentina-Milan, l'analisi tattica di Ganz: l'ultima sfida

La Fiorentina che ospiterà il Milan allo stadio Franchi di Firenze è una squadra che sta vivendo un periodo non positivo nella sua stagione. Nel girone di ritorno i viola hanno ottenuto ben otto punti in meno rispetto a quelli del girone d'andata nelle stesse gare. La Fiorentina occupa attualmente la 13° posizione in classifica con 40 punti conquistati in 35 partite. Maurizio Ganz, nelle vesti di tattico per Milan TV, ci racconta i nostri prossimi avversari.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO AL FRANCHI

Risale alla 19° giornata dello scorso campionato di Serie A. Dopo un incontro equilibrato nel primo tempo, nella ripresa si decide tutto in tre minuti. La Fiorentina va in vantaggio con il gol di Simeone di testa al 26' e il Milan risponde subito grazie alla rete di Calhanoglu che di destro da dentro l'area trova il definitivo 1-1.