acmilan - Gabriel virale

La sfida a suon di calci di punizione, datata 2013, tra l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e il giovane portiere brasiliano Gabriel, oggi numero uno del Lecce, prossimo avversario del Milan, ha raccolto su YouTube quasi un milione e mezzo di visualizzazioni. È una coda dell'allenamento di quel giorno, quando Max Allegri volle occuparsi personalmente dell'allenamento di Gabriel mettendo in piedi, contemporaneamente, uno sfizioso duello personale.



La gara, dopo le prime punizioni del Mister, ha avuto una sua importante escalation: alcuni gol, alcuni tiri fuori, alcune parate di Gabriel, in un caso anche con i piedi. Ma ad un certo punto, quando la situazione era in equilibrio, Allegri esultava fortemente per ogni palla che entrava in rete.



Gabriel spopola sulla rete, però, anche per la sfida tutta brasiliana ai rigori con Robinho, sempre nello stesso anno e sempre in allenamento. "Pensava di vincere facile...", dice alle telecamere Gabriel mentre il suo connazionale e allora compagno di squadra mette la palla sul dischetto. In questo caso, in questo secondo filmato, siamo a quasi 800mila visualizzazioni.



Oggi Gabriel sta facendo bene al Lecce ed è riconoscente al Club salentino, ma non ha dimenticato il Milan per il quale nutre ancora amore e ammirazione. Gabriel Vasconcelos Ferreira, 28 anni a settembre, ha giocato sette partite di campionato nella stagione 2013-14 in maglia milanista e una con la maglia della Seleção. Nel 2012 è stato il portiere della Nazionale olimpica verdeoro.