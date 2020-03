acmilan - George, Bobby e Johan

La sosta forzata da Coronavirus, la doverosa e necessaria permanenza in casa di tutti i tifosi di buona volontà: tutto questo ha rivoluzionato i palinsesti TV e portato tanta grande storia del calcio sui teleschermi. Non ci sono nuove partite, nessun evento live, nel calcio la palla non è al centro ma negli spogliatoi. E allora che le grandi partite e i grandi campioni della Storia di questo sport tengano in caldo l'amore per il pallone, da parte di tutti gli innamorati del calcio che vogliono tornare allo stadio, quando sarà possibile e solo quando sarà possibile, per tornare a vivere. La Storia consente di recuperare e di attualizzare la grandezza delle imprese e della tradizione.

Gli speciali e le rievocazioni di questo tipo hanno attribuito al Milan una sorta di record. Nelle due semifinali di Coppa dei Campioni del 1969 e nella successiva finale di Madrid, il Milan di Rocco e Rivera, di Prati e Lodetti, ha superato una incredibile concentrazione di palloni d'Oro. Ben tre e tutti e tre dell'altissima nobiltà del calcio. In semifinale, il Milan del '69 aveva eliminato il Manchester United campione d'Europa in carica, forte di Bobby Charlton (82 anni, ancora in vita) pallone d'Oro 1966 e di George Best pallone d'Oro in carica all'epoca. In finale, indimenticabile il 4-1 all'Ajax del Profeta del gol, di Johan Cruijff che il pallone d'Oro lo avrebbe poi vinto 3 volte: nel 1971, nel 1973 e nel 1974.