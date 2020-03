acmilan - Globe Soccer Gigio

Aveva compiuto 19 anni da soli 52 giorni Gigio Donnarumma quando riuscì a centrare il traguardo delle 100 partite con la maglia del Milan in Serie A. Attenzione, tutte e 100 giocate consecutivamente, sostituito solo per un colpo alla testa nel marzo 2016 dopo i primi 19 minuti di un Chievo-Milan finito 0-0.



La 100esima era stata Milan-Napoli, nell'aprile 2018, la partita della paratona regina su Milik nel finale di gara. Anche in quel caso, come a Verona due anni prima, 0-0. Il feeling di Gigio con il clean sheet è cosa nota: ben 9 in questa stagione, come la Juventus e come la Lazio che sono ai vertici della classifica del campionato.



Globe Soccer, organizzazione che si occupa anche delle annuali premiazioni alle personalità del calcio, ha riportato una classifica dei giocatori più giovani ad aver raggiunto quota 100 presenze nelle 5 top leghe europee. In questo senso, il primato appartiene a Donnarumma che ha raggiunto questo traguardo in Serie A proprio a 19 anni e 52 giorni.



In ordine cronologico, alle spalle di Gigio ci sono: Alban Lafont (portiere del Nantes in prestito dalla Fiorentina), Iker Munian (capitano dell'Athletic Bilbao), Cesc Fabregas, Eden Hazard, James Milner, Kai Havertz (promettente centrocampista del Bayer Leverkusen), Timo Werner, Miralem Pjanic e Julian Draxler.