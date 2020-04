acmilan - Il cuore di Ricky

Sempre indelebile la storia rossonera di Ricardo Kaká. E non soltanto per l'albo d'oro e il pallone d'oro, ma anche per i suoi risvolti umani, sentimentali e famigliari. I due primi figli del Bambino d'oro dei tempi rossoneri, Luca di sei anni e Isabella di tre, nati dal matrimonio con Caroline Celico, sono venuti alla luce negli anni in cui Ricky era calciatore del Milan.

Questi sono i giorni in cui tutti i media hanno appreso che, grazie al nuovo matrimonio con Carolina Dias, proprio Kaká sta per tornare papà. Una notizia che è un massaggio a quel muscolo cardiaco cui lo stesso Ricky ha dato nuovo impulso di recente, cantando l'inno del Milan sui social in compagnia di Laura Pausini.

Reduce da un viaggio in Israele con il fratello Rodrigo Digao, che era stato a sua volta giocatore rossonero nella stagione 2007-08, Kaká nelle scorse settimane ha anche palleggiato per #StayHomeChallenge e ha fatto presente all'Italia e alle sue vittime del Coronavirus che il nostro Paese è sempre nel suo cuore.

E, sempre a proposito di cuore, non è mancato nemmeno il riferimento di Federico Buffa, giornalista, scrittore e per 8 anni opinionista del Club channel rossonera, che ha parlato di Ricardo Kaká in termini molto importanti: "Credo sia stato l'ultimo giocatore del Milan che mi ha cambiato il battito cardiaco in più di un'occasione". Kaká e il cuore: sempre di pari passo.