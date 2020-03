acmilan - Il derby di Miami

Un derby sui generis. Due squadre diverse, ma la stessa fede. Perché David Beckham ha sempre avuto parole d'amore e di appartenenza dopo le sue due stagioni rossonere nei primi 6 mesi del 2009 e del 2010 e perché le tonalità dell'altra squadra di Miami, l'FC, sono fortemente rossonere.



È milanista il proprietario Riccardo Silva, tra i fondatori del club ha fornito la sua collaborazione negli anni scorsi Paolo Maldini, ne è stato l'allenatore Sandro Nesta e ne è direttore sportivo Mauro Pederzoli, ex dirigente del Settore giovanile milanista. La situazione di Miami è che il club di Becks, l'Internacional Club di Miami gioca in MLS, il Miami FC invece gioca in Championship.



Non è ancora il derby come quello effettivamente giocato da Zlatan Ibrahimović fra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC, ma potrebbe diventarlo se la MLS aprisse al meccanismo di promozioni e retrocessioni e non fosse più una Lega chiusa.



Un recente sondaggio di ESPN ha reso noto che gli sportivi americani favorevoli alle promozioni e retrocessioni in Usa sono il 64 per cento, contro il 30 per cento di contrari e il 6 per cento di indifferenti. Nel frattempo, nella MLS c'è solo la franchigia di Beckham che ha esordito nella nuova stagione perdendo 1-0 sul campo del Los Angeles FC. David era in tribuna con la moglie Victoria Adams e ha familiarizzato con i tifosi di Los Angeles.