acmilan - Il Milan e le tedesche

A porte chiuse ma in campo. Così si è presentata ieri la Bundesliga, dopo la sosta legata al Coronavirus, con i suoi primi incontri di cartello. Le squadre tedesche con le quali, nel nuovo millennio, il Milan si è misurato di più sono state il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund nelle coppe europee.

Contro i bavaresi, i rossoneri hanno sempre avuto la meglio: nelle due partite del girone di Champions League 2002-03, negli Ottavi di finale 2005-06 e nei Quarti di finale 2006-07. Un anno per parte, invece, contro i gialloneri: qualificazione del Borussia nella Semifinale di Coppa UEFA del 2002 con la clamorosa rimonta sfiorata a San Siro e successo del Diavolo al Westfalenstadion in Champions League l'anno dopo grazie al gol di Pippo Inzaghi.

Le altre tedesche con cui il Milan si è misurato nelle coppe europee sono state il Wolfsburg e il Werder Brema nella Coppa Uefa 2008-09: tre pareggi, 2-2 contro Dzeko e compagni nella gara secca del girone e contro il Werder nei Dedicesimi di finale di Coppa UEFA, con i rossoneri eliminati dalla competizione dopo l'1-1 di Brema e il 2-2 di San Siro.

Milan e Schalke 04, invece, si sono affrontate nella fase a gruppi della Champions League 2005-06 (2-2 a Gelsenkirchen e 3-2 per il Milan a San Siro), ma anche in estate in amichevole alla Veltins Arena nel 2012: 1-0, gol di Emanuelson. Sempre in Germania, il Milan ha giocato in amichevole anche il 14 agosto 2016: Friburgo-Milan 1-2, doppietta di Luiz Adriano.