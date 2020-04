acmilan - L'ultimo di Attila

Non esiste milanista che non abbia una foto o un poster del gol di Mark Hateley. Naturalmente nel Derby. In quel Derby, a volo d'angelo, nel duello con Fulvio Collovati. Attila, così come era stato soprannominato dai tifosi rossoneri e dai giornali, ha segnato altre 20 reti in maglia rossonera, per un totale di 21 in 86 partite ufficiali nell'arco di tre stagioni. Due i più importanti: quello nel Derby e l'ultimo, ad aprile 1987, con allenatore Fabio Capello, in Milan-Torino 1-0.

Poche settimane dopo, nella penultima giornata del campionato 1986-87 contro il Como, ultima sua gara a San Siro, Hateley andò sotto la Curva Sud tenendo nelle mani un lenzuolo sul quale era riportato un suo personale ringraziamento a tutti i tifosi: "Grazie a tutti. I love you Milan. Mark Hateley". Chi era presente ricorda bene come tutto lo stadio si unì in un unico, commovente applauso, da far venire la pelle d'oca.

Ma chi era Mark Hateley? Suo papà Tony Hateley, 16 anni di carriera da prima punta, con 68 gol nell'Aston Villa, sei nel Chelsea e diciassette nel Liverpool, nel 1961 era ancora giovane e giocava a Nottingham (la patria di Herbert Kilpin) nel Nott's County, ma abitava a Derby, distante quindici miglia. A Derby, il 7 novembre 1961 nacque Mark, alle sei e un quarto del mattino, da mamma Mary. "Ho cominciato presto a fargli rotolare la palla fra i piedi", avrebbe poi raccontato suo padre, scomparso nel 2014.

A Maghull, la scuola di Liverpool frequentata da Mark, il responsabile dell'attività sportiva dell'istituto, Ken Livesey, fece una profezia sul ragazzino: "Indosserà la maglia della Nazionale inglese prima ancora di aver compiuto 25 anni". Bravissimo, tutto giusto. Livesey non sapeva che, prima ancora di aver compiuto 25 anni, il ragazzino di Derby avrebbe poi segnato anche il gol nel Derby. In quel Derby. Quel gol che nessuno dimenticherà mai.