acmilan - La storia della settimana: "Pioggia e profezia" di Nicolò

Mi capita spesso, tra i consigliati di YouTube, di rivedere una partita molto speciale, perché è coincisa con la mia trasferta. La gara in questione è Genoa-Milan 0-1 del marzo 2018. Tempo cupo, nuvoloni carichi di pioggia ci accompagnano da Milano, peggiorando all'inizio delle montagne liguri, fino a Genova. In più la pioggia aveva messo a rischio il match, ma noi eravamo carichi. Io, Nicolò e Mattia detto Pitto, prima di andare allo stadio, non abbiamo resistito: il mare ci ha chiamato e uno sguardo gliel'abbiamo dato.

Stadio bellissimo, atmosfera incredibile, noi pochi ma buoni. Partita tesa, gol annullati a entrambe le squadre, poi Nicolò alla fine del primo tempo profetizza: "Entra André Silva e la risolve lui". Passano i minuti e si rimane sullo 0-0, al 68' Mister Gattuso sostituisce Calhanoglu ed entra il portoghese. Nicolò rimane sempre più convinto della sua idea. Quando le speranze sembravano ormai perse, al 94', cross di Suso, colpo di testa proprio di André Silva e gol!

La gioia è incontenibile, esultiamo come pazzi e Nicolò ci fa pagare dazio: "André Silva, l'avevo detto!". Rimaniamo dentro lo stadio a cantare fino a quando è possibile. Il rientro, nonostante una multa, è stato molto molto dolce. Come prima trasferta non potevo chiedere di meglio. Forza Milan!

di Nicolò Lacchini