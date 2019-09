AcMilan - Le rossonere vincono ancora: Napoli battuto 5-0

Era il 19 ottobre 2014 e dopo le prime 6 giornate di campionato, il Milan aveva conquistato 11 punti. Non esaltante, ma un buon bottino. Quella di Verona contro l'Hellas, era la prima partita dopo la sosta per le Nazionali del mese di ottobre. L'ultima partita prima della sosta, aveva visto i rossoneri vincere a San Siro contro l'altra squadra veronese: Milan-Chievo 2-0, reti di Muntari e Honda.



Nella ridda di precedenti e di rievocazioni della fatal Verona che avevano preceduto anche quell'Hellas-Milan di metà ottobre, nessuno avrebbe mai pensato che proprio Keisuke Honda potesse diventare il protagonista della sfida dl Bentegodi. E invece andò proprio così, con i rossoneri in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo, con un autogol di Marques e con il primo gol realizzato dal giapponese quel pomeriggio.



Proprio così, il primo, perché Honda segnò sul campo del Verona l'unica doppietta della sua epopea rossonera. Il suo secondo gol, il terzo del Milan al Bentegodi nell'andata 2014-15, Keisuke lo mise a segno nel primo quarto d'ora della ripresa. Ancora oggi, le cabine radio e tv dello stadio veronese ricordano le urla alte e prolungate dei telecronisti giapponesi di quel pomeriggio, in particolare dopo il secondo gol.



La gara terminò poi 3-1 per il Milan e aveva chiuso un ciclo tutto sommato buono di inizio campionato per la squadra allenata da Filippo Inzaghi: 2 punti a partita, 14 punti in 7 partite, una buona media. Il calo arrivò dopo, ma la doppietta di Honda resta un punto di riferimento importante per le trasferte rossonere sul campo dell'Hellas, soprattutto per chi vorrà prenderne il testimone. Dopo quel pomeriggio, il Milan non ha più vinto al Bentegodi contro il Verona.