acmilan - Milan-Frosinone, la carica dei 60mila: ci sarà una coreografia

COREOGRAFIA

San Siro si prepara a ruggire per l'ultima e fondamentale gara casalinga della stagione. La Scala del Calcio, infatti, diventerà il palcoscenico per la coreografia rossonera che vedrà come protagonisti i numerosissimi tifosi che hanno scelto di sostenere il Milan per il rush finale nella lotta per la qualificazione in Champions League. Lo stadio si dipingerà con i nostri colori e, grazie all’aiuto del pubblico sugli spalti, la squadra potrà sentire la passione e l'affetto dei propri sostenitori anche questa domenica. Vi aspettiamo allo stadio per vivere insieme le emozioni di una nuova sfida.

APERTURA TERZO ANELLO ROSSO

Vista la grande richiesta è aperto anche il Terzo Anello Rosso al prezzo di 20€. Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti su www.acmilan.com con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono anche disponibili presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 13.00).

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 16.00. Si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno 90 minuti prima del calcio d'inizio, per evitare le code agli ingressi.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under7, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.