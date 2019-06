acmilan - Milan Junior Camp di Rogoredo: il racconto

Si è da poco concluso il Milan Junior Camp di Rogoredo che, come alcuni Camp dell'anno scorso, è stato interamente svolto con un programma esclusivo dedicato alle ragazze.

La scelta non è casuale, ma volta a dare continuità a quello che è stato il punto di partenza in un percorso di valorizzazione del calcio femminile a livello giovanile, sulla scia dell'entusiasmo che la squadra rossonera ha generato nel corso della sua prima stagione in Serie A oltre alla presenza delle nostre giocatrici della nazionale italiana che hanno già raggiunto un traguardo storico al mondiale in corso di svolgimento in Francia.

Durante questa settimana, insieme a un team qualificato, le aspiranti giocatrici hanno vissuto un'esperienza unica, fatta di calcio e divertimento, stringendo nuove amicizie anche con ragazze di nazionalità ed età differente dalla propria.