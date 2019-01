acmilan - Milan-Napoli, l'analisi di Ganz: modulo e tattica

MODULO E TATTICA

Con Carlo Ancelotti il Napoli quest'anno ha cambiato modulo, passando dal 4-3-3 al 4-4-2. In porta dovrebbe giocare il giovane Meret; in difesa a destra consueto ballottaggio tra Malcuit e Hysaj, al centro Albiol e Koulibaly, mentre a sinistra dovrebbe giocare Ghoulam; A centrocampo sugli esterni dovrebbero agire Callejon e Fabian Ruiz con al centro Zielinski e Diawara; in attacco dovrebbe essere confermato titolare Milik, affiancato da uno tra Insigne e Mertens. Una squadra con grandi qualità in tutti i reparti.