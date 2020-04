acmilan - Milan stats: i difensori

La costanza di Romagnoli, la precisione di Musacchio, la risoluzione di Duarte, il fattore Kjær, la solidità di Gabbia. E poi la spinta di Calabria e Conti, il ritorno di Laxalt e, dulcis in fundo, il ciclone Theo Hernández. Nella seconda puntata di Milan Stats, dopo i portieri, Milan TV ha analizzato ai raggi x il rendimento dei difensori e in generale della difesa rossonera. Un reparto giovane ma affidabile, con anche dei numeri da record.

Alessio Romagnoli è, insieme a Sabelli del Brescia, l’unico giocatore di movimento della Serie A in campo per un totale di 2340 minuti in 26 gare. Aggiungendo anche la Coppa Italia il conteggio sale a 2640 minuti in 29 partite. In totale sono 1502 i passaggi completati con una precisione del 90,3%, il tutto a soli 25 anni. All’esordio in stagione ha raggiunto le 150 partite in tutte le competizioni con la maglia del Milan: ad oggi sono 181. In totale sono 329 i recuperi, 126 le respinte difensive e 45 gli intercetti effettuati dal capitano rossonero.

Mateo Musacchio conta 18 presenze in campionato, terzo per minuti giocati (1466) dopo Romagnoli (2340) e Theo Hernandez (1908). In media ha un fallo a partita, fra i più corretti in rosa. Sono 166 i recuperi e 48 le respinte difensive e una precisione nei passaggi dell’88,9%.

Leo Duarte è il 35esimo brasiliano nella storia del Milan. Per lui 5 presenze in campionato, 227 passaggi tentati di cui 184 completati. 29 contrasti, di cui il 75% vinti.

Simon Kjær, il quinto danese nella storia del Milan. 7 presenze in rossonero per un totale di 606 minuti di gioco. 88 recuperi e ben il 91,8% di precisione nei passaggi. Con lui in campo si ha la media punti più alta a partita, 2.25. Al secondo posto Ibrahimovic (1,75), al terzo Biglia (1,57).

Matteo Gabbia, alla settima stagione al Milan. 35 presenze fra i professionisti, di cui 5 con la maglia rossonera. Ha vinto il 100% dei contrasti in Serie A.

Andre Conti e Davide Calabria, 16 presenze a testa in Serie A. Calabria ha effettuato 34 traversoni, Conti 21. L’ex Atalanta ha una media di km percorsi a partita tra le più alte in rosa: 10,5. Nella gara di Coppa Italia contro la Juventus Calabria ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in rossonero. Nel reparto arretrato è secondo solo a Theo Hernandez per conclusioni verso la porta: 8.

Nella prima parte di stagione, prima di andare in prestito al PSV, Ricardo Rodriguez ha accumulato 387 minuti di gioco distribuiti in 5 presenze in campionato, per un totale di 93 gare ufficiali in rossonero. Mattia Caldara, ora all’Atalanta, è sceso in campo con la Primavera di Giunti per 203 minuti.

Per Laxalt, tornato in rossonero a gennaio, solo 16 minuti in campo in Coppa italia contro la Juventus.

Theo Hernandez ha debuttato in rossonero nel derby d’andata. Ha collezionato 22 presenze in Serie A per un totale di 1908 minuti di gioco. 1790 passaggi completati, 277 contrasti, solo 22 anni. 1 gol in Coppa Italia, contro la SPAL. 83 dribbling tentati, 67 cross effettuati, 51 falli subiti. 2 assist e 6 gol stagionali, secondo solo a Rebic a quota 7. Ha superato Kakhaber Kaladze per gol segnati nella prima stagione in rossonero, il georgiano ne aveva fatti 4 nel campionato 2000/01, e Christian Panucci, 5 gol nell’annata 1995/96. 32 conclusioni tentate, di cui 11 nello specchio della porta. Terzo miglior difensore della Serie A per reti in stagione dietro a Gosens e Kolarov.

Dall’arrivo di Pioli il Milan è la squadra che ha mantenuto la porta inviolata più volte, è successo in 7 occasioni. Donnarumma è il portiere con il maggior numero di clean sheets, ben 9.