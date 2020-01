acmilan - Milan-Udinese: è così

L'eccezione alla regola è stata nel novembre 2014, quando il Milan si è imposto 2-0 sui friulani. Due gol di scarto, una cosa che a San Siro da 10 anni tondi tondi non si vede mai. Tra pareggi, vittorie di misura del Milan e la vittoria di misura dei friulani nel settembre 2016, la regola è un gol di scarto, con pochissime eccezioni. Il Milan ha battuto 3-2 l'Udinese con il gran gol di Theo e la grandissima doppietta di Rebić: lo stesso risultato del gennaio 2010, quando la struttura dei marcatori rossoneri era stata analoga: doppietta di Huntelaar che non segnava e non giocava spesso, gol nel mezzo di Pato, che era la variabile offensiva di quel Milan, così come lo è oggi Theo Hernández, che rispetto all'attaccante brasiliano arriva da dietro, dalla linea dei terzini.

Per il resto Milan-Udinese è sempre stata uno stillicidio, esattamente come è accaduto sulla pelle emozionata dei tifosi rossoneri nel secondo tempo travolgente di San Siro. In questi 10 anni, ad esempio, l'Udinese ha pareggiato per ben 4 volte sul campo della Milano rossonera: 4-4 nel gennaio 2011, 1-1 nel settembre 2011, 1-1 nel febbraio 2016 con il gol dell'ex Armero e 1-1 nell'aprile 2019 con il pareggio di Lasagna, che ha sempre segnato negli ultimi 3 appuntamenti a San Siro fra le due squadre. Tutte di misura le vittorie rossonere: 2-1 all'ultimo minuto nel 2013, 1-0 gol di Birsa sempre nel 2013 e 2-1 con doppietta di Kalinić nel settembre 2017. Da Kalinić a Rebić: ma questa volta l'urlo di San Siro è stato impressionante.