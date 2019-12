acmilan - Parma-Milan, i numeri del match

Una vittoria fondamentale, cercata e inseguita per tutti e 90 minuti, giunta proprio nel finale grazie alla zampata di Theo Hernández, sempre più protagonista all'interno dello scacchiere rossonero. Di seguito, andiamo a leggere le statistiche più interessanti del match appena concluso al Tardini.

1. Theo Hernández è il giocatore del Milan che ha preso parte attiva a più reti in questo campionato: 4 (tre gol e un assist).

2. Le tre reti di Theo Hernández con il Milan in campionato sono tutte arrivate in trasferta nel secondo tempo.

3. Theo Hernández ha realizzato tre gol nelle otto partite più recenti in Serie A, nelle precedenti 72 nei top-5 campionati europei aveva segnato due reti.

4. Il Milan non effettuava così tanti tiri (27) in un match di Serie A da ottobre 2018 contro il Genoa (28 in quel caso).

5. Il Milan non ha subito alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta da febbraio 2018 contro la SPAL.

6. Il Milan ha registrato un possesso palla pari al 66.4%, solo contro il Verona a settembre ha fatto meglio in questo campionato (70.4%).