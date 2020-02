acmilan - Primavera: non solo il campionato

È stata una stagione importante per la Primavera rossonera allenata da Federico Giunti. Il primo posto nel girone A di Primavera 2 non è arrivato per caso. Prima delle 14 vittorie consecutive in campionato e prima del torneo vinto con quattro giornate d'anticipo, c'era stato dell'altro.



A inizio stagione, la nostra Under 19 ha vinto la tradizionale rassegna di apertura, il Trofeo Mamma Cairo, contro avversari di valore assoluto: in Semifinale contro l'Inter e in Finale contro la Juventus. La crescita della squadra Primavera del Milan è stata poi confortata dalla Coppa Italia di categoria: tre partite vinte e tutte in trasferta, tre turni superati prima dei Quarti di finale sui campi di Spezia, Sampdoria e Torino.



A Firenze, anche in questo caso in trasferta, nella gara secca, è arrivata la sconfitta, ma anche il cammino in Primavera TIM Cup è stato di valore. Poi il campionato, fatto di 16 vittorie, differenza reti di +42 e 50 punti in classifica. Eppure era iniziato con qualche difficoltà e con due pareggi nelle prime partite. Il fatto era che la squadra ci ha messo un po' prima di entrare nel mood della categoria.



Tutti gli avversari vivevano la gara con il Milan come la partita principale della stagione e la tecnica rossonera faceva fatica sulle prime ad affermarsi sull'intensità e sulla determinazione delle avversarie. Poi Federico Giunti, lavorando molto con il suo staff e i suoi ragazzi, ha trovato la direzione giusta per contemperare la qualità di base con l'atteggiamento adeguato. Ed è nata una bella avventura. Complimenti ragazzi.