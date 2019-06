acmilan - Season Review, Milan-Olympiacos: Cutro firma la svolta

A settembre il Milan aveva giocato 4 partite in trasferta fra Campionato ed Europa League, con il solo impegno contro l'Atalanta in casa. La possibilità dunque di chiudere la settimana post-Sassuolo con due impegni casalinghi, risultava particolarmente gradita sia ai preparatori atletici che al gruppo stesso. Il primo obiettivo, contro i greci dell'Olympiacos, era quello di rimanere a punteggio pieno nel girone europeo. Il primo tempo rossonero è sotto ritmo e senza mordente. Al suo esordio a San Siro, Pepe Reina subisce gol da Guerrero che in Grecia non è noto per segnare valanghe di reti. Ma al 54' la doppia sostituzione chiave: Calhanoglu e Cutrone al posto di Castillejo e Jack. Il Milan diventa finalmente aggressivo e manda in gol entrambi i suoi attaccanti, il Pipita e Patrick, fissando il risultato finale sul 3-1.