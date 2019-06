acmilan - Season Review, Milan-Samp: due punte e tre punti

MILAN-SAMPDORIA: DUE PUNTE E TRE PUNTI

Il Milan ha messo le tende a San Siro, ma senza infiammare i tifosi. Anzi, dopo le vittorie contro Olympiacos e Chievo, sono arrivate le sconfitte contro Inter e Betis: la prima beffarda, la seconda meritata nonostante qualche decisione arbitrale discutibile. Il momento pre-Samp è molto delicato, aggravato per di più dal grave infortunio al polpaccio sofferto da Mattia Caldaranell'ultima seduta di lavoro prima della partita. In campo il Milan parte bene. Le due punte, non inserite da Gattuso nel derby, danno i loro frutti. Milan avanti con Cutrone e Milan nuovamente in partita sul 2-2 con Higuain, dopo che Quagliarella e Saponara avevano tentato di spostare l'asse della partita a favore della Sampdoria. Il fattore Suso diventa determinante nel secondo tempo, con l'azione irresistibile che porta al 3-2 a favore del Milan.