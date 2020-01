acmilan - Senza mezze misure

Calcio d'inizio alle 12.30, tenetevi forte. Quando il Milan scende in campo all'ora di pranzo possono arrivare il gol del portiere avversario come a Benevento, una cinquina indigesta come a Bergamo, ma anche una gioia dolce dolce come il gol di Cristian Zapata al minuto 97 nel Derby di Milano in casa dei nerazzurri. Quella fra Milan e Udinese sarà la prima gara casalinga del campionato dei rossoneri nel lunch match.

I primi impatti del Milan con il nuovo orario non sono stati del tutto positivi soprattutto in casa (1-1 contro il Bari nel marzo 2011), tanto che le prime vittorie sono state tutte in trasferta: a Bologna 3-0 nel dicembre 2010 con Ibra, a Lecce 4-3 in rimonta nell'ottobre 2011 e a Catania con Kaká nel dicembre 2013.

Poi hanno iniziato ad arrivare anche i successi delle 12.30 a San Siro: ha rotto il ghiaccio Sinisa con il gran gol di Honda in Milan-Genoa 2-1 del febbraio 2016 e ha proseguito la serie Montella, anche qui in rimonta, contro il Crotone: sempre 2-1 ma nel dicembre 2016. La particolarità dell'ultima vittoria, con Gattuso in panchina, Milan-Parma sempre 2-1, è che i rossoneri sono scesi in campo solo 60 ore dopo la fine della gara di Europa League contro il Dudelange.

Esattamente come accadde alle 12.30 a Firenze nel dicembre 2017 dopo il Quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter: in quel caso finì 1-1 contro i viola di Stefano Pioli. Adesso tocca a Milan-Udinese con tanti tifosi milanisti allo stadio e con la speranza di riscrivere lo stesso risultato di altri precedenti.