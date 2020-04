acmilan - Sette figli rossoneri

"Una emozione incomparabile", ha scritto Lucas Paquetá su Instagram. È la sua gioia e quella della mamma, Maria Eduarda, per la nascita del loro primogenito, Benício. Dai tempi dell'Europeo 1996 di Paolo Maldini con la nascita di Christian e con l'arrivo in trasferta negli ultimi momenti utili di Andriy Shevchenko nel 2004 per la nascita di Jordan, i tifosi rossoneri sanno quanto siano speciali questi lieti eventi.



Queste favole di vita e di speranza, a maggior ragione in un momento come questo. La nascita di Benício non è l'unica in questi tempi rossoneri. La scorsa settimana è nato Leonardo, il primogenito tanto atteso da Andrea Conti e Martina Zanga.



I giocatori si completano e diventano uomini, dopo questi eventi che segnano in positivo la loro vita. In termini di consapevolezza, di crescita umana e interiore. Nel corso dell'ultimo anno, questa gioia l'hanno provata e condivisa anche altri giocatori rossoneri, come Hakan Çalhanoğlu felice di condividere con mamma Sinem la nascita della piccola Liya.



Qualche mese prima, Antonio Donnarumma e Stefania De Val avevano dato alla luce Mattia. Nello scorso mese di dicembre, pochi mesi fa, era invece diventato papà Léo Duarte. Così come era stata grande la gioia di Diego Laxalt per Julieta nel mese di maggio del 2019. E anche Franck Kessie ha vissuto a sua volta una grande emozione da neo-papà.