acmilan - Social Theo

Avete presente quando Theo parte irresistibile e imperversa? È una buona immagine con cui farsi compagnia, nel periodo della quarantena. Ma è anche una metafora di come il laterale rossonero comunica su Twitter: anche li ara il campo e va a tutta velocità. Il suo modo di stare sui social è attento, continuo, vivace. Tanto, tantissimo, Milan, ma non dimentica mai le tre squadre nelle quali ha militato in Spagna: Alaves, Real Madrid e Real Sociedad.

L'ennesima settimana senza allenamenti in gruppo Theo ha voluto concluderla così, venerdì 27 marzo, su Twitter: "Non perdere mai il tuo sorriso", nonostante tutto. La foto che accompagnava questa considerazione era stata scattata durante il recente Milan-Verona a San Siro.

È stato fra i primi il marsigliese rossonero a scrivere su Twitter: "Questa battaglia la vinciamo tutti insieme". E poi ha indicato Ibra come il Top per la sua raccolta fondi promossa a favore degli ospedali Humanitas del nord Italia. Ma nei giorni scorsi è nato Marko, figlio di Manu Garcia, ex compagno di squadra di Theo all'Alaves, e anche in questo caso le felicitazioni via social del giocatore rossonero non sono mancate.

Molti anche i suoi retweet a condividere tutto ciò che accade a due suoi ex compagni della Real Sociedad, Asier Ilarramendi e David Zurutuza. Così come accade per le vittorie importanti e le ricorrenze del Real Madrid. Insomma, Theo palmo a palmo, in campo e fuori. Un ragazzo di cuore, un ragazzo che non dimentica.