acmilan - #tbt: l'Emilia di Keisuke

Sedici gol in due partite: è la somma incredibile fra le due prime volte di Keisuke Honda nel Milan, entrambe in Emilia. La prima partita in assoluto disputata dal giapponese in rossonero risale al gennaio 2014, tra Sassuolo e Milan. La gara del 2-0 a favore del Milan, del 4-2 a favore del Sassuolo e del 4-3 finale.

Quando Honda ha fatto il suo ingresso in campo, al 20' della ripresa, il risultato era già sul 4-2. Venti minuti dopo sarebbe stato Montolivo a segnare il terzo gol milanista. A Reggio Emilia, però, nella sfida dei sette gol, Honda era salito in corsa sul treno rossonero, era un nuovo acquisto di gennaio, era approdato a Milanello dopo essere stato acquisito nel corso del mercato invernale.

Nove mesi dopo, invece, ecco Parma-Milan 4-5, la prima partita in trasferta con Honda in forza nella rosa fin da inizio stagione: aveva già segnato il suo primo gol della stagione rossonera, il primo di Milan-Lazio 3-1 fra i rossoneri allenati da Pippo Inzaghi e i biancocelesti da Stefano Pioli. A Parma, settembre 2014, Keisuke entra nel tabellino sul parziale di 1-1: Bonaventura aveva portato in vantaggio il Milan e Cassano aveva pareggiato.

Quindi, il 2-1 di Honda. In un match che sarebbe vissuto tutto sul saliscendi del punteggio. I rossoneri, quella sera, erano stati in vantaggio 3-1, 4-2 e 5-3, prima di chiudere sul 5-4 a proprio favore nonostante l'autorete finale causata da un'incomprensione tra Diego Lopez e De Sciglio.