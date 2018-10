acmilan - Thaisa si racconta: "Un onore indossare la 22 di Kakà"

Nuova sfida per le rossonere in campionato. Archiviato il buon pareggio contro il Sassuolo, sabato 20 alle 15.00, al Vismara, il Milan affronterà il Tavagnacco nella quarta giornata di Serie A femminile. In vista della partita, la brasiliana Thaisa de Moraes ha raccontato in esclusiva ad acmilan.com le sue sensazioni da giocatrice rossonera e come la squadra sta preparando il match.

Quali sono le tue impressioni in queste prime settimane al Milan?

"Per me è grandioso far parte di questa squadra, uno dei Club più forti del mondo. Molti brasiliani hanno giocato qui. È un onore indossare il numero 22 di Kaká. Affrontare questa stagione sarà molto emozionante. Farò del mio meglio, insieme alla squadra, per raggiungere i nostri obiettivi".

Come ti trovi nel gruppo di Coach Morace?

"Mi trovo molto bene, ovviamente parlo più con le straniere per un fattore linguistico, ma anche tutte le altre ragazze cercano di parlarmi in inglese e allo stesso tempo di insegnarmi l’italiano. Sono sicura che più andrò avanti e più imparerò l’italiano per comunicare sempre meglio. In generale ognuna aiuta le altre ed è quello di cui abbiamo bisogno".

Come state preparando la sfida contro il Tavagnacco?

"Stiamo lavorando per correggere gli errori commessi contro il Sassuolo. Con Coach Morace e lo staff abbiamo visto il video della partita di domenica: per migliorarci in attacco e difesa. Arriveremo preparate sapendo bene come affrontare la gara di sabato".

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi rossoneri per venire a vedere la partita al Vismara?

"È molto bello andare a San Siro e vedere così tanti tifosi sostenere la prima squadra maschile, mi piacerebbe averli anche qui al Vismara. Sabato sarebbe importante avere molta gente per spingere la squadra verso la vittoria".