TMW Radio - Ponciroli: "Serve un cambiamento forte in casa Milan e credo che Conceiçao sia l'allenatore perfetto"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa ti ha colpito del momento negativo del Milan?

“A me la cosa che ha colpito di più è Leao. Non ho mai messo in discussione il suo talento, per me è il giocatore con Dybala di maggiore qualità del campionato. Sta diventando però irritante. Non so se stia mollando per la stagione che ormai è finita o se non riesce a gestire le pressioni e i momenti negativi del calcio. Ha preso tanti fischi alla sostituzione, ci sono stati anche degli applausi, ma poi ha preso ed è andato direttamente negli spogliatoi. Se sei un campione devi esserlo soprattutto nei momenti negativi. Sei stato irritante fin dal riscaldamento, non puoi andare negli spogliatoi. Un campione non se ne va in questo modo. C’è un discorso poi sull’allenatore, Pioli in questo momento è rassegnato e si vede anche da come si presenta in conferenza stampa. Serve un cambiamento forte in casa Milan e credo che Conceiçao sia l’allenatore perfetto per il Milan”.