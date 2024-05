Bonan e il Milan del 1994: "Quello era uno spogliatoio che esplodeva di personalità"

In occasione dell'imminente produzione Sky "Milan 1994, più che una squadra" Che andrà in onda questa sera con il primo episodio che racconterà le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha parlato così il giornalista e conduttore televisivo, Alessandro Bonan. Queste le sue interessanti dichiarazioni:

"Il gruppo squadra del Milan nel 1994 aveva la grande capacità di stare bene insieme, nonostante le differenze di personalità e carattere, quello spogliatoio esplodeva di personalità ma nessuno voleva sovrastare l'altro. Il tutto gestito da un grandissimo allenatore come Capello, e quindi è davvero emozionante vedere insieme Maldini, Costacurta, Savicevic: erano dei veri professionisti, avevano la capacità di portare sul campo il proprio essere uomini".