Ag. Reus: "Non giocherà più in Bundesliga, questo è sicuro. Il resto ce lo dirà il tempo"

Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione (la notizia è ufficiale), ma a 34 anni non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A quanto pare non vuole ancora fermarsi, come si evince dall'annuncio della società giallonera stessa. "Alla fine della sua impressionante carriera con noi, ora cerca una nuova avventura", scrive il BVB sui social.

“Non giocherà più in Bundesliga – ha spiegato il suo agente in esclusiva a dotsport.it –. Questo è certo. In Germania lui appartiene solo a un club, il Dortmund. Il resto ce lo dirà il tempo. Lui è un giocatore eccezionale, ha una grande personalità. In campo e fuori. Ama il calcio. Nell’ultima partita ha segnato un gol bellissimo e servito due assist. Ma prima che si parli del futuro, vuole terminare la stagione con il Dortmund. Anche perché, specie in Champions, ci si gioca davvero, davvero tanto”.

Non è da escludere che qualche Club italiano - ovviamente tra le big - possa farci un pensierino.