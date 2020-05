acmilan - Undici anni oggi

E sono undici, un'intera squadra di calcio. Sono gli anni da quel pomeriggio di Firenze. Non un pomeriggio qualsiasi, ma il pomeriggio della storia del Milan. Nella stessa giornata hanno salutato Paolo Maldini (in campo) e Carlo Ancelotti (in panchina), mentre era l'ultima gara della sua prima parentesi rossonera anche per Ricardo Kaká che, poche settimane dopo, sarebbe passato al Real Madrid.

Undici anni dopo, la situazione è la seguente: Paolo Maldini è alto dirigente rossonero, Carlo Ancelotti allena l'Everton ma ha il Milan nel cuore, lo stesso dicasi per Ricardo Kaká che al Diavolo ci è anche tornato facendo una buona stagione nel 2013-2014.

Quel pomeriggio, al Franchi, il Milan si giocava la Champions League. Ai primi del mese di maggio i rossoneri erano ancora in lotta per lo Scudetto, ma dopo il pareggio con la Juventus erano arrivate le due sconfitte contro Udinese e Roma che avevano messo a rischio anche la qualificazione Champions. E bisognava andare a giocarsela sul campo di quella Fiorentina che, un anno prima, aveva beffato il Milan e si era qualificata a spese proprio dei rossoneri alla massima competizione europea.

Quel giorno Maldini, Ancelotti e Kaká hanno tenuto per sé i brividi e le sensazioni forti: hanno pensato solo alla squadra. E hanno vinto 2-0. Poi abbracci e commozione in spogliatoio, ma quella è tutta un'altra storia...